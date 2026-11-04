Terre Tagliamento Festival, il futuro dei centri passa dal commercio. Premiate le vetrine più belle su Istagram

LORENZO CARDIN

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L’EVENTO CASARSA – Il futuro dei centri cittadini passa dalla capacità di sostenere il commercio di prossimità, valorizzare le attività locali e rendere piazze e vie luoghi vivi e attrattivi. È il tema al centro degli interventi di Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento, e Fabio Pillon, presidente di Confcommercio Pordenone, nell’ambito del Terre Tagliamento Festival, conclusosi a Casarsa nella sede di palazzo Burovich, con le premiazioni delle vetrine più belle.

Bernava ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra amministrazioni e operatori economici per affrontare i cambiamenti sociali e le nuove abitudini di consumo, contrastando la concorrenza dell’online e della grande distribuzione. «La presenza capillare dei negozi, delle botteghe e di tutte quelle attività che animano i nostri paesi è imprescindibile. Dobbiamo passare da una crescita quantitativa a una crescita qualitativa, fortemente umanizzata», ha spiegato il sindaco, ricordando che il valore dei negozi non sta soltanto nei prodotti e nei servizi, ma anche nell’accoglienza, nell’empatia e nella relazione con i clienti.

Anche Fabio Pillon ha rimarcato l’importanza della sinergia tra Confcommercio, amministrazioni e partner territoriali tra cui la Camera Commercio Pordenone Udine. Concluso il primo triennio di attività dei Distretti, l’associazione guarda alla prosecuzione del progetto e alle opportunità offerte dalla normativa regionale. Pillon ha inoltre annunciato per lunedì 9 novembre, nella sede di Confcommercio, un incontro con l’assessore regionale Bini per presentare il lavoro svolto dai Distretti.

Tra le iniziative in campo anche lo sviluppo del welfare territoriale. Dopo l’accordo con Confindustria, Confcommercio punta a coinvolgere sempre più negozi nell’utilizzo delle risorse destinate al welfare aziendale.

Sono già circa 500 le attività aderenti, ma l’obiettivo è ampliare ulteriormente la partecipazione, offrendo un’alternativa agli acquisti sulle piattaforme online e riportando valore nell’economia locale.

«Le vetrine sono motivo non soltanto di bellezza, ma anche di orgoglio per un centro cittadino che altrimenti rischierebbe di spegnersi», ha concluso Pillon, ricordando il contributo quotidiano degli esercenti alla vitalità delle comunità.

L’iniziativa che ha coinvolto gli otto comuni del Distretto ha visto un aumento delle aziende partecipanti del 19,29% rispetto al 2025; mentre l’offerta enogastronomica dei Pubblici esercizi ha segnato un più 68,75%, le promozioni dei negozi un più 35,7% e, infine, le adesioni al concorso vetrine hanno registrato un più 40%.

Nel corso della cerimonia conclusiva sono stati assegnati riconoscimenti alle seguenti attività che si sono distinte nel concorso “Segui la rana rossa e i sassi che raccontano il Tagliamento”: Fioreria Marzio (Sesto al Reghena) di Montico Cristina &C; Ditta Sandri (San Vito al Tagliamento) di Sandri Enrico; Cartotecnica &Servizi (Casarsa) di Colussi Stefania; Centrottica (San Martino al Tagliamento) di Alessio China.

Presenti, fra gli altri, il sindaco di San Martino al Tagliamento Lorena Baruzzo, gli assessori comunali Paola Zia (Casarsa), Valentina Bortolus (Sesto al Reghena), Umberto Menini (Valvasone Arzene), Moira Raffin (Cordovado) e la vicepresidente di Confcooperative Sabrina Francescutti.



Fioreria Marzio



Ditta Sandri

Cartotecnica & Servizi

Centrottica