CODROIPO – Prevenzione, tutela giuridica e collaborazione tra istituzioni, associazioni e Forze dell’Ordine. Sono stati questi i temi al centro del convegno “Prevenzione e tutela. La rete che protegge”, ospitato nella cantina Rauscedo di Codroipo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa, promossa dall’associazione La Camminata per la Vita, ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Un appuntamento che ha voluto accendere i riflettori non soltanto sulla gravità del fenomeno, ma soprattutto sugli strumenti concreti a disposizione delle vittime e sulla necessità di costruire una rete capace di intervenire tempestivamente.

A sottolineare l’importanza di mantenere alta l’attenzione è stato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, presente insieme ai consiglieri Carlo Bolzonello e Massimiliano Pozzo. «Se c’è ancora bisogno di serate come questa significa che la strada da percorrere è lunga», ha osservato, richiamando l’attenzione sulle notizie di cronaca che quotidianamente raccontano episodi di violenza. Il rispetto della donna, l’uguaglianza e il valore della vita sono conquiste irrinunciabili, da difendere e trasmettere anche alle nuove generazioni. Per questo è fondamentale investire nella cultura del rispetto, partendo dalle scuole e coinvolgendo le comunità in una riflessione sui comportamenti quotidiani. La violenza, infatti, non lascia conseguenze soltanto sulla donna che la subisce, ma coinvolge profondamente anche i figli e l’intero nucleo familiare.

Da qui il richiamo alla collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine, associazioni e volontariato, affinché il sostegno alle vittime si traduca in assistenza, informazione e protezione effettiva. «Gli strumenti di tutela ci sono, ma dobbiamo farli conoscere e renderli accessibili», ha concluso, riconoscendo il valore dell’impegno delle realtà associative.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è stato Wanes Granzotto, presidente dell’associazione La Camminata per la Vita. «Abbiamo fortemente voluto questo convegno per offrire informazioni fondamentali sugli strumenti di tutela giuridica e sulle misure previste dal Codice Rosso». L’incontro rappresenta una nuova tappa di un percorso avviato alcuni anni fa e culminato, circa un mese fa, con la costituzione dell’associazione.

Nel corso del convegno sono stati affrontati anche gli aspetti più operativi della protezione delle vittime. Rosanna Rovere, avvocata e presidente delle Camere civili del Triveneto, ha approfondito il quadro giuridico e gli strumenti di tutela a disposizione delle donne che subiscono violenza. Massimo Pascottini, commissario capo di polizia locale e vicecomandante della Comunità di montagna della Carnia, ha invece illustrato le misure di prevenzione e intervento previste dal Codice Rosso.

A moderare il confronto è stata Monia Montecchiarini, giurista e scrittrice. Un momento di approfondimento che ha ribadito un concetto fondamentale: contro la violenza sulle donne non bastano le dichiarazioni di principio, ma servono conoscenza, tempestività e una rete territoriale capace di accompagnare e proteggere concretamente chi trova il coraggio di chiedere aiuto.