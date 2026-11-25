FVG – Salgono a 73 i “Punti Viola” di Coop Alleanza 3.0, ovvero quei negozi della Cooperativa che, insieme all’associazione DonneXStrada, diventano luoghi sicuri per chi si trova in una situazione di difficoltà o di pericolo. Luoghi dove è sempre possibile, lungo tutto l’orario di apertura, trovare ascolto, accoglienza e un primo orientamento verso le strutture e le istituzioni della rete di contrasto alle violenze.

Ai 39 punti vendita attivati nel 2025, infatti, quest’anno si sono aggiunti 34 nuovi presìdi. Luoghi che vanno a integrare e arricchire la rete già presente e diffusa in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, Abruzzo e Puglia. L’elenco aggiornato dei Punti Viola è disponibile sul sito di Coop Alleanza 3.0.

Il progetto messo in campo dalla Cooperativa si fonda in particolar modo sulla formazione del personale, curata da psicologhe e legali di DonneXStrada. Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nel progetto sono infatti stati formati ad accogliere senza giudicare, riconoscere i segnali di disagio e indirizzare chi chiede aiuto verso i servizi più adeguati, dal numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 ai Centri antiviolenza presenti sul territorio. Inoltre, per la massima chiarezza a vantaggio di chi ne avesse bisogno, i negozi aderenti sono riconoscibili attraverso adesivi sulle vetrine, oltre a fornire materiali dedicati, informazioni e QR code consultabili anche in modo riservato.

I Punti Viola in Friuli Venezia Giulia

Gli 11 Punti Viola di Coop Alleanza 3.0 in Friuli Venezia Giulia sono distribuiti così: 7 in provincia di Trieste, 2 in quella di Udine e uno per ciascuna delle province di Gorizia e Pordenone.

I Centri antiviolenza sostenuti in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, la Cooperativa sostiene 4 Centri antiviolenza provinciali: Associazione G.O.A.P. ETS a Trieste; Idi Iotunoivoi Donne Insieme ODV a Udine; Associazione “Da donna a DONNA” O.d.V. a Gorizia; Voce Donna ETS a Pordenone.

«Contrastare la violenza di genere significa costruire ogni giorno una rete capace di accogliere, proteggere e orientare. Con l’ampliamento dei Punti Viola mettiamo la presenza quotidiana dei nostri negozi al servizio delle comunità, mentre con il sostegno ai 34 Centri antiviolenza affianchiamo chi possiede competenze indispensabili e accompagna concretamente le donne verso l’autonomia. Sono azioni diverse, ma unite dalla stessa responsabilità: non lasciare sola nessuna persona che chieda aiuto e contribuire a diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità», dichiara Francesca Durighel, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 e presidente del Comitato guida per la Parità di genere della Cooperativa.

70 mila euro a 34 centri antiviolenza

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Coop Alleanza 3.0 dona 70 mila euro a 34 Centri antiviolenza provinciali attivi nei territori in cui opera. Il contributo sostiene presìdi essenziali che offrono ascolto, accoglienza e protezione, accompagnano le donne nei percorsi di allontanamento e difesa dalla violenza e lavorano con le comunità per promuovere rispetto e parità. L’elenco completo dei Centri sostenuti è disponibile sul sito della Cooperativa.

Il sostegno economico si inserisce in un impegno più ampio, sviluppato nell’ambito di Close the Gap, il progetto di Coop per l’inclusione e il contrasto alle disparità e alla violenza di genere. La Cooperativa promuove inoltre iniziative culturali e di sensibilizzazione nei territori e rinnova l’invito a chiedere aiuto attraverso il 1522, servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, anche via chat, che garantisce anonimato e riservatezza e orienta verso Centri antiviolenza, Case rifugio e servizi di protezione. Maggiori info su all.coop/25novembre .

Un impegno che parte anche dall’organizzazione

L’azione di Coop Alleanza 3.0 parte anche dall’interno. Il Contratto integrativo della Cooperativa prevede per le dipendenti vittime di violenza un’aspettativa retribuita fino a tre anni, 90 giorni di permesso retribuito aggiuntivo per i percorsi di protezione e, quando necessario, il trasferimento facilitato in un altro punto vendita. La Cooperativa ha inoltre conseguito nel 2025 la certificazione per la parità di genere secondo la Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, confermata nel 2026 a seguito dell’audit annuale di mantenimento.