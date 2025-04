Elezioni comunali, bassa l’affluenza. Ha votato solo il 51%. Tutte le liste e i candidati

PORDENONE – E’ solo del 51% la percentuale dei votanti alle 22 di lunedì 14 aprile, orario di chiusura delle elezioni amministrative per il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Alle urne è andato solo un pordenonese su 2 e non sono bastati nemmeno due giorni completi di voto, un vero record, per far salire la media dei votanti.

Martedì 15 aprile, alle 8, inizia lo spoglio.

Nel link qui sotto, percentuale votanti, tutti i candidati e tutte le liste che partecipano a questa importante tornata elettorale:

https://elezioni.regione.fvg.it/consultazioni/ELZ_COM/2025-04-13/pordenone