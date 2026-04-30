Successo per “Il diavolo veste Prada 2”: eleganza e valorizzazione commercio locale

PORDENONE – Grande partecipazione e forte entusiasmo per la serata al femminile organizzata al Cinemazero in occasione della proiezione de “Il diavolo veste Prada 2”. L’evento ha visto la presenza di oltre 270 partecipanti, in gran parte donne, protagoniste di una serata all’insegna dell’eleganza, della condivisione e dello stile.

L’iniziativa, nata da un’idea delle commercianti Antonella Popolizio, Cristiana Madaro e Federica Morello, ha coinvolto numerose professioniste del settore – dalle commesse alle parrucchiere – dando vita a un momento di socialità autentico e partecipato, con il sostegno di Federico Ingargiola di Sviluppo e Territorio. Il dress code, curato ma libero nell’interpretazione, ha contribuito a creare un’atmosfera glamour e inclusiva.

«Ringrazio le organizzatrici per aver dato vita a un’iniziativa così riuscita – dichiara l’Assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto –. Eventi come questo dimostrano quanto il commercio non sia solo economia, ma anche relazione, identità e comunità. Sono occasioni che fanno bene al tessuto economico e sociale della città».

La serata ha rappresentato anche un segnale positivo per il settore, valorizzando il ruolo delle attività locali e promuovendo momenti di aggregazione capaci di generare energia e fiducia.