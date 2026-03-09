Adelina Santarossa ved. Da Rold

di anni 82
Lo annunciano
i figli, la nuora, i nipoti, la sorella, il fratello e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 11 marzo alle ore 15.00
nella Chiesa Arcipretale di Sedrano,
ove la cara Adelina giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì alle ore 19.30 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’Hospice “Via di Natale”
per le amorevoli cure prestate.