di anni 70
Ne danno il triste annuncio la moglie Olga,
i figli Andrea e Luca, le nuore,
gli adorati nipoti Emanuele, Nicole, Christopher, Giorgia
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 9 settembre alle ore10:30
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Roraigrande,
ove il caro Aldo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Lunedì 8 c.m. alle ore 19:30 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Roraigrande
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
