Angelina Cempellin

di anni 83
Ne danno il triste annuncio
i familiari e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo sabato 23 agosto alle ore 15.30
nella Chiesa Arcipretale di San Quirino
ove la cara Angelina giungerà
dalla Casa funeraria San Marco di Vial Rotto, 16
a Pordenone.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne
la cara memoria.
