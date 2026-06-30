di anni 94
Na danno il triste annuncio la moglie Teodora, il figlio Fausto con Marisa, la figlia Flavia con Luca, la nipote Giorgia, i fratelli, la sorella ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Giovedì 2 Luglio alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto ove il caro Angelo giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Angelo Mantoan Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo