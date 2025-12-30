Anna Summa in Guadalupi

di anni 79
__________
Ne danno il triste annuncio il marito Vincenzo,
i figli Maria Cristina e Tobia, il genero Antonio, la nuora Arcangela,
i nipoti Sara, Arianna e Michele, la sorella Franca ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 24 dicembre 2025
__________
I funerali avranno luogo lunedì 29 c.m. alle ore 10.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale di Comunità.
Sabato 27 c.m. alle ore 19.00 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Anna.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it