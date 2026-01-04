Antonio Bottos

di anni 90
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Vivienne,
i figli Cristiano, Simone, David, Tommaso e Giulia,
il genero Paolo, le nuore Paddy, Susana Grace, Paz e Caterina,
i nipoti Matteo, Enzo, Alice, Andrea, Eleonora, Dave e Liam,
i fratelli Gianluigi e Gianfranco, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 3 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 7 c.m. alle ore 15.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento. La cara salma giungerà
dal locale Ospedale Civile e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Martedì 6 c.m. alle ore 19.00 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Antonio.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Chirurgia e della Terapia Intensiva
dell’Ospedale di San Vito per le amorevoli cure prestate.
NON FIORI. Eventuali offerte siano devolute alle seguenti organizzazioni:
Emergency di Gino Strada, Medici Senza Frontiere
e la Comunità di Sant’Egidio.
