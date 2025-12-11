Anzanello Giovanna ved. De Val

di anni 97
Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore , i nipoti, il pronipote, le sorelle ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Venerdì 12 alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove la cara Giovanna giungerà dalla propria abitazione sita in Viale Rimembranze N°61.
Sarà recitato il santo rosario questa sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Azzano Decimo.
