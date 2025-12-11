7 C
Pordenone
giovedì , 11 Dicembre 2025
Anzanello Giovanna ved. De Val

di anni 97

Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore , i nipoti, il pronipote, le sorelle ed i parenti tutti.

 

I funerali avranno luogo Venerdì 12 alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove la cara Giovanna giungerà dalla propria abitazione sita in Viale Rimembranze N°61.

 

Sarà recitato il santo rosario questa sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Azzano Decimo.

 

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce "necrologi" del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Anzanello Giovanna   .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

 

