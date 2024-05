ARNALDO TURCHETTO

di 90 anni

Ne danno il triste annuncio: le cognate, il cognato,i nipoti, i pronipoti ed Emanuela.

I funerali soi svolgeranno

Giovedì 23 Maggio alle ore 15:30

nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo

dall’ospedale civile di Pordenone.

Dopo la cerimonia il caro Arnaldo,

troverà dimora nel cimitero di Pasiano.

Mercoledì sera alle ore 20:00 in chiesa

ci sarà una veglia di preghiera.

La famiglia ringrazia in modo particolare

la signora Emanuela, per le amorevoli cure,

il sostegno e l’umanita prestate in tanti anni

e a quanti si uniranno alla mesta cerimonia.