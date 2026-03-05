Arturo Maffei

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i figli Stefano e Ruggero, Maria,
le nuore Katya e Chiara, Alberto, Fabrizio, Emma e Silvia,
i nipoti Alberto, Davide, Camilla, Leonardo, Aurora, Anna ed Enrico
e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 7 marzo alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale del Beato Odorico di viale della Libertà,
ove il caro Arturo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Dopo il rito funebre si proseguirà per il cimitero di Torre.
Venerdì alle ore 19.00 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
