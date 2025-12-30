Bailot Elia

di anni 37
Ne danno il triste annuncio la mamma Nadia, il papà Enore, la sorella Amanda con Emiliano, la nonna Miranda, gli zii, le zie, i cugini, gli amici ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Mercoledì 31 alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Elia giungerà dall’Ospedale Civile di Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Non fiori ma offerte da devolvere all’Oratorio Don Bosco di Azzano Decimo.
