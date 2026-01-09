Bailot Vittoria ved. Filippi

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i figli Rodolfo e Paolo,
la nuora Loredana, i nipoti, i pronipoti, i parenti tutti
ed Elena.
I funerali si svolgeranno lunedì 12 gennaio alle ore 15:00
nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie,
ove la cara Vittoria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Domenica 11 c.m. alle ore 19.00 si reciterà il santo rosario in Santuario.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
