BARBARA CANONICO

di 41 anni

Ne danno il triste annuncio la mamma Manuela, il papà Lino,la zia Anna, Luigina e Maurizio.

I funerali avranno luogo martedì 8 novembre alle ore 15.00,

nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Roveredo in Piano,

ove la cara Barbara giungerà dalle nuove celle

dell’ospedale civile di Pordenone site in via Del Traverso.

Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.

Non fiori, ma offerte da devolvere all’A.N.F.FA.S. di Pordenone.

La famiglia della defunta

sentitamente ringrazia.