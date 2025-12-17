Barel Regina in Calabrò

di anni 71
Ne danno il triste annuncio il marito Nicolò,
i figli Francesca e Cosimo con Stefania ed Alberto Nicolò,
il nipote Mauro e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 18 dicembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore,
ove la cara Regina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione
Mercoledì alle ore 19.15 si reciterà il S. Rosario in chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Regina Barel .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo