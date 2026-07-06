Berta Biasutti ved. Bianchi

di anni 96
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Ne danno il triste annuncio il figlio Gianluigi con Silvia,
la figlia Paola, i nipoti Enrico, Emma ed i parenti tutti.
Morsano al Tagliamento, 6 luglio 2026
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I funerali avranno luogo mercoledì 8 c.m. alle ore 16.30
nella chiesa parrocchiale di Morsano al Tagliamento.
La cara salma giungerà dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it