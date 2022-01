BERTA PIETROBON VED. RAMON

di 83 anni

Ne danno il triste annuncio le figlie Emanuela e Laura con le loro famiglie,gli adorati nipoti Luana e Manuel, le pronipoti Nicole e Denise,la sorella, i fratelli, i cognati, le cognate e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 12 gennaio alle ore 15.00,

nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 11 gennaio

alle ore 19.00, nella chiesa stessa.

Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.

Ti ringraziamo per tutto l’amore che ci hai dato e per tutto

quello che hai fatto per il prossimo e a favore del volontariato.

La famiglia della defunta

sentitamente ringrazia.