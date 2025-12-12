Bertolo Clara in Moras

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il marito, il figlio, la figlia, la nuora, il genero, i nipoti, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 13 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola ove la cara Clara giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Chions.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Clara Bertolo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo