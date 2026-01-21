Bortolussi Renato

di anni 88
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Claudia, la figlia Donatella e il genero Fabio,
I funerali avranno luogo giovedì 22 gennaio
alle ore 10.30 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove il caro Renato giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Zoppola.
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
