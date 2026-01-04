Bottos Adriana in Corazza

di anni 77
Ne danno il triste annuncio: il marito Franco con i figli Gessica e Fabio,
i nipoti Sonny, Jacopo, Beatrice e Niccolò,
i fratelli uniti agli amici e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Lunedì 5 Gennaio alle ore 10:30
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Domenica sera alle ore 20:oo in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia in modo particolare il dottor Gionata Pessa
che con la sua professionalità e umanità l’ha aiutata nella malattia.
Si ringrazia inoltre quanti si uniranno alla cerimonia.
