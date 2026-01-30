Brisotto Ada ved. Bolognino

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i figli Iasmina con Claudio,
Michele e le nipoti Isabel e Ilaria.
I funerali avranno luogo sabato 31 gennaio
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale del Cristo Re,
ove la cara Ada giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Villanova di Pordenone.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
