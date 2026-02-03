Bruno Fontanel

di anni 85
__________
Ne danno il triste annuncio le sorelle Nella e Nadia, il fratello Cesarino,
il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 1 febbraio 2026
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 4 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola. La cara salma giungerà
dall’ Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Martedì 3 c.m. alle ore 20.00 in Chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Bruno.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa di Riposo
di Morsano al Tagliamento per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it