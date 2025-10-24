Bruno Martorel

di anni 93
Ne danno il triste annuncio il figlio Corrado,
la nuora Hilda, gli adorati nipoti Nicolas,
Federico, Matilde ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno lunedì 27 ottobre alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale del Beato Odorico di viale della Libertà,
ove il caro Bruno giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Domenica 26 c.m. alle ore 19:30 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
