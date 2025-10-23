di anni 69
Ne danno il triste annuncio:
i fratelli Aldo, Stefano e Angelo, la cognata Mariangela,
i nipoti Ilaria, Federico e Alessio e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 25 ottobre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Cusano
ove la cara Liliana giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Venerdì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Liliana Bertolo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo