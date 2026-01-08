Bruno Sartori

di anni 80
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Vanda,
le figlie Claudia e Diana, il genero Benny, la sorella,
il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 7 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo venerdì 9 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Giovedì 8 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Bruno.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Terapia Intensiva
dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it