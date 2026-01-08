Bruno Sartori

3.2 C
di anni 80

__________

Ne danno il triste annuncio la moglie Vanda,

le figlie Claudia e Diana, il genero Benny, la sorella,

il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Bagnarola di Sesto al Reghena, 7 gennaio 2026

__________

I funerali avranno luogo venerdì 9 c.m. alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Giovedì 8 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Bruno.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Terapia Intensiva

dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

