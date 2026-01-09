Burella Lorella in Pasutti

di anni 56
I funerali avranno luogo Venerdì 9 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola ove la cara Lorella
giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Giovedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Lorella Burella .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo