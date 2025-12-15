10.3 C
Pordenone
lunedì , 15 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Carlon Aldino Dino

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie Lina,

le figlie Elisabetta e Rita, i nipoti Martina e Tommaso,

i generi Marco e Corrado e i parenti tutti.

 

I funerali avranno luogo Mercoledì 17 corr. mese

alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Budoia,

ove il caro Dino giungerà dalla Casa Funeraria San Marco

di Vial Rotto, 16 a Pordenone.

 

Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.00

nella chiesa medesima.

 

Al termine si proseguirà per la cremazione.

 

I famigliari fin d’ora ringraziano

quanti vorranno partecipare alle Esequie.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Aldino Carlon     .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

Ultime news

Ultimi articoli

Necrologi

Bertoldo Aldo

Flavio -
Necrologi

Lovisa Luigia Rita Luigina in Gasparotto

Flavio -
Necrologi

Bagnarol Loris

Flavio -
Necrologi

Flavio -

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.