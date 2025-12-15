Carlon Aldino Dino

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la moglie Lina,
le figlie Elisabetta e Rita, i nipoti Martina e Tommaso,
i generi Marco e Corrado e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Mercoledì 17 corr. mese
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Budoia,
ove il caro Dino giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.00
nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
I famigliari fin d’ora ringraziano
quanti vorranno partecipare alle Esequie.
