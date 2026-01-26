Ne danno il triste annuncio la mamma Raquel, il papà Filiberto,
gli zii, i cugini, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 28 gennaio
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni
ove il caro Ruben giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di San Giovanni.
Eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Martedì alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Castellarin Ruben . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo