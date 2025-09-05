Caterina Turbian ved. Macrì

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la figlia Mariagrazia, il figlio Angelo, la nuora Laura, la nipote Jessica con Alberto, il pronipote Filippo, il cognato, la cognata e i nipoti tutti.
I funerali si terranno Lunedì 8 alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo ove la cara Caterina giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 18.00 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Caterina Turbian .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo