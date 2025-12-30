Ceolin Susanna

di anni 59
Ne danno il triste annuncio:
la sorella Isabella, i nipoti, Eliana, Marco, Ennio e Mara,
la cognata, il cognato, i pronipoti e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno Martedì 30 Dicembre alle ore 14:30
nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Dopo la cerimonia, la cara Susanna proseguirà per la cremazione.
Lunedì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti si uniranno al loro dolore.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Susanna Ceolin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo