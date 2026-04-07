Ne danno il triste annuncio:
le sorelle Primarosa e Gabriella, il fratello Maurizio,
la cognata Yuki, i cognati Sergio e Franco,
i nipoti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 7 aprile alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale di San Leonardo Valcellina,
ove la cara Chiara giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Leonardo Valcellina.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Chiara Zorat . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo