Chiarotto Olga

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fratelli, la sorella, le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Martedì 2 Dicembre alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Chions, ove la cara Olga giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
