Costella Vilma ved. Piccin

di anni 87

Ne danno il triste annuncio: le figlie Luciana, Manuela e Nadia,

i generi Benard, Patrizio e Stefano, la nuora Nadia,

i nipoti, i pronipoti, le sorelle, i cognati, la signora Felicia e parenti tutti.

Le esequie religiose si svolgeranno Lunedì 15 Dicembre alle ore 14:30

nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo

dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.

Domenica sera alle ore 20:00 in chiesa,

ci sarà una veglia di preghiera.

La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti parteciperanno alla cerimonia.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Vilma Costella .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo