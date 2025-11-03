Daniele Bison

14.8 C
Necrologi
di anni 63

__________

Ne danno il triste annuncio le sorelle Paola e Mara,

i cognati Fabiano e Fulvio, i nipoti Francesco e Simone,

i parenti e gli amici tutti.

San Vito al Tagliamento, 3 novembre 2025

__________

I funerali avranno luogo giovedì 6 c.m. alle ore 15.00

nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma

giungerà dal locale Ospedale Civile.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.

Mercoledì 5 c.m. alle ore 18.30 nella chiesa di San Rocco

in borgo Fabbria sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Daniele.

 

__________

 

 

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutti gli amici,

al personale del C.R.O. di Aviano e della Casa di Riposo di San Vito

per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

