Daniele Bison

di anni 63
__________
Ne danno il triste annuncio le sorelle Paola e Mara,
i cognati Fabiano e Fulvio, i nipoti Francesco e Simone,
i parenti e gli amici tutti.
San Vito al Tagliamento, 3 novembre 2025
__________
I funerali avranno luogo giovedì 6 c.m. alle ore 15.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.
Mercoledì 5 c.m. alle ore 18.30 nella chiesa di San Rocco
in borgo Fabbria sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Daniele.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutti gli amici,
al personale del C.R.O. di Aviano e della Casa di Riposo di San Vito
per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it