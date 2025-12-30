Danilo Falcomer

di anni 91
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli,
le cognate Maria e Velia, il cognato Tonino,
i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 24 dicembre 2025
__________
Sabato 27 c.m. alle ore 18.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento
sarà celebrata una S. Messa in suffragio del caro Danilo.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it