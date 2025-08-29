Dava Kaqorri in Cara

di anni 90
Ne danno il triste annuncio il marito Pjeter,
i figli Silva, Valentina, Alessandro e Agustin,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 30 agosto alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo,
ove la cara Dava giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Venerdì 29 c.m. alle ore 19:30 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Roraigrande.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
