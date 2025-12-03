Di Fabio Luigia in Gaetani

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il marito, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Venerdì 5 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Chions ove la cara Luigia giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Giovedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
