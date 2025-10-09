Domenico Praino

di anni 90
Ne danno il triste annuncio la figlia Emanuela con Fabio e Alex
ed i parenti tutti.
Sarà possibile dare un saluto a Domenico Venerdì 10 alle ore 15.00
presso la Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
