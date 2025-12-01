don Bruno Panont

di anni 93
Ricordano con affetto e gratitudine il suo fedele ministero
anche le Parrocchie di Azzano Decimo, San Giorgio al Tagliamento e Barbeano.
Il feretro giungerà martedì 2 dicembre alle ore 17.00
nella Chiesa Parrocchiale di Praturlone
dove sarà recitato il Santo Rosario alle ore 19.00.
La Liturgia esequiale sarà celebrata mercoledì 3 dicembre alle ore 10.30
nella Chiesa Parrocchiale di Praturlone.
La salma proseguirà poi per il cimitero di Praturlone.
Si ringraziano quanti parteciperanno alla preghiera di suffragio.