DON GIUSEPPE RUSSOLO

La liturgia esequiale avrà luogo nel Duomo in Sant’Andrea Apostolo

in Portogruaro, Giovedì 20 Gennaio alle ore 15.30.

Il Santo Rosario sarà recitato Mercoledì 19 nel Duomo di Sant’Andrea Apostolo in Portogruaro Mercoledì alle ore 19.30 e nella chiesa parrocchiale di Tiezzo

alle ore 19.30.

La salma giungerà in Duomo nella serata di Mercoledì.

La tumulazione avverrà nel cimitero di Tiezzo.

Portogruaro – Tiezzo di Azzano Decimo, 17 gennaio 2022

P.F.A. Associate S. Marco – Tolusso – Tel. 0434.631147

