Edi Eugenio Parussini

di anni 87
__________
Ne danno il triste annuncio la figlia Sabrina con Enrico, il figlio Alessio,
la sorella Eda, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 10 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 14 c.m. alle ore 15.00
nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Martedì 13 c.m. alle ore 19.10 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Edi Eugenio.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it