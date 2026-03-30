Egle Rondini ved. Turchet

di anni 82
Ne danno il triste annuncio:
le sorelle Luciana ed Elia,
i nipoti ed i parenti tutti
I funerali si svolgeranno martedì 31 marzo alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale di Sant’Ulderico,
ove la cara Egle giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Lunedì 30 c.m. alle ore 19.15 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Villanova di Pordenone.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Egle Rondini . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo