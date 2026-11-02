Elena Pizzolitto ved. Nascimben

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 78

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Ne danno il triste annuncio i figli Ilenia e Matteo, il genero Paolo,

le nipoti Aurora, Gaia e Agnese, le sorelle Mirella e Norma,

il cognato ed i parenti tutti.

Morsano al Tagliamento, 26 ottobre 2026

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I funerali avranno luogo mercoledì 28 c.m. alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale di Morsano al Tagliamento. La cara salma

giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento

e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.

Martedì 27 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Morsano

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Elena.

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Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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