Giuseppina Giusti ved. Meneguzzi (Coki)

di anni 96
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Ne danno il triste annuncio i figli Zeffirina, Daniela, Claudio e Marciano,
il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti, la sorella Jolanda
ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 2 novembre 2026
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I funerali avranno luogo mercoledì 4 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Martedì 3 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Coki.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
NON FIORI ma opere di bene.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it