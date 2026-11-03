Giuseppina Giusti ved. Meneguzzi (Coki)

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 96

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Ne danno il triste annuncio i figli Zeffirina, Daniela, Claudio e Marciano,

il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti, la sorella Jolanda

ed i parenti tutti.

Bagnarola di Sesto al Reghena, 2 novembre 2026

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I funerali avranno luogo mercoledì 4 c.m. alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma

giungerà dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Martedì 3 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Coki.

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Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

NON FIORI ma opere di bene.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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