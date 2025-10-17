14.3 C
Pordenone
domenica , 19 Ottobre 2025
Elisa Cecchinato ved. Pillon (Lisetta)

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 94

__________

Ne danno il triste annuncio i fratelli Pietro e Giuseppe,

la sorella Dina, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Cordovado, 16 ottobre 2025

__________

I funerali avranno luogo lunedì 20 c.m. alle ore 15.30

nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Domenica 19 c.m. alle ore 19.30 in Duomo a Cordovado

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Lisetta.

__________

Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

