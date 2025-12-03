ENDRIGO ANTONIO (Il nostro amato zio Toni)

di anni 72
Ne danno il triste annuncio
le sorelle Annamaria, Cristina e Claudia,
i nipoti, i cognati ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 6 dicembre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Antonio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 5 dicembre
alle ore 19.15, nella cappella di Gesù Maestro.
Seguirà l’inumazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
