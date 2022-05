ENZO FORNIZ

di 93 anni

I funerali avranno luogonella Chiesa Parrocchiale di Roveredo in Pianoove il caro Enzo giungerà dalle nuove celledell’ospedale civile di Pordenone site in Via del Traverso.

Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30

nella medesima Chiesa.

Seguirà la sepoltura

nel cimitero di Roveredo in Piano.

Si ringraziano quanti, con la loro presenza,

vorranno onorarne la memoria.